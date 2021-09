Porrà racconta sei storie di grandi sportivi del passato che, con le loro imprese, hanno lasciato un segno indelebile non solo nello sport, ma anche nella società. Stasera doppio appuntamento con Vittorio Pozzo e Ondina Valla: in onda su Sky Arte, poi su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Se le immagini dei campioni olimpici di Tokyo sono ancora fresche e vivide nelle nostre menti, ci sono al contempo storie di grandi sportivi del passato su cui il tempo deposita inesorabilmente una patina di polvere. A ridarne nuovo lustro ci pensa Giorgio Porrà che presenta Sogni di gloria – Racconti di sport, la nuova produzione Sky Arte in collaborazione con Sky Sport, in prima visione su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky), dal 7 settembre, ogni martedì, alle ore 21.15. In replica, dall’8 settembre, su Sky Sport Arena, ogni mercoledì alle ore 20.30, e dall’11 settembre, su Sky Sport Uno, ogni sabato, a mezzanotte.