I prossimi impegni: quando la Svizzera tornerà in pari con le partite

La classifica parla chiaro: se la Svizzera vincesse le due partite che ha in meno rispetto all'Italia sarebbe davanti agli azzurri. Ma quando torneranno in pari le due nazionali? Innanzitutto mercoledì 8 settembre sono in programma le ultime due gare dell'attuale sosta: Italia-Lituania e Irlanda del Nord-Svizzera. Sarà dunque nella pausa di ottobre - dove l'Italia non scenderà in campo nelle qualificazioni ma giocherà le fasi finali di Nations League - che la Svizzera recupererà i due match in meno rispetto agli azzurri. Gli elvetici sfideranno prima l'Irlanda del Nord in casa e poi la Lituania in trasferta (9 e 12 ottobre): qui Italia e Svizzera saranno quindi pari in quanto a partite giocate.