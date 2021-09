10/10

MISURE ECONOMICHE - "Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-19 non utilizzate - si legge nel Decreto -, sono riversate, in deroga all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e per il restante 50 per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale»"