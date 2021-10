Vezzali: "Quanto prima stadi pieni al 100%"

Ema: ok a terza dose per immunodepressi

Via libera dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) alla terza dose di vaccino anti-Covid con BioNTech/Pfizer e Moderna ai soggetti immunodepressi. Rispetto invece alla popolazione generale, l'Ema ha concluso che le dosi di richiamo possono essere prese in considerazione con il vaccino BioNTech/Pfizer almeno 6 mesi dopo la seconda dose per le persone over-18 e si sta valutando il richiamo con il vaccino Moderna. L'indicazione arriva mentre in Italia la rivaccinazione con terze dosi è già partita per i soggetti immunodepressi ed è al via in varie Regioni anche per le ulteriori categorie individuate come prioritarie, ovvero gli over-80 ed il personale sanitario.