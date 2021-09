Prosegue il viaggio di X Factor 2021 con il terzo e ultimo appuntamento delle Audition, in arrivo giovedì 30 settembre su Sky e NOW. Per gli artisti accorsi a Cinecittà, sarà questa l’ultima occasione per poter entrare nella gara di quest’anno, per convincere i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika al tavolo: chi passa, raggiungerà i ragazzi che hanno già ricevuto i 3 sì negli scorsi episodi e potrà dunque accedere allo step successivo, i Bootcamp . Ad accompagnarci in questo viaggio, e ad incoraggiare i ragazzi nel backstage prima e dopo l’esibizione, il nuovo frontman di X Factor Ludovico Tersigni .

Dopo Audition, Bootcamp, poi Home Visit e i Live

Al termine di questo ultimo capitolo di Audition - stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - entrerà poi in gioco la novità originata dall’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

Le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, con l’elettrizzante meccanismo delle sedie, e poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 concorrenti che accederanno ai Live.

Audizioni: 30 settembre

Bootcamp: 7 e 14 ottobre

Home Visit: 21 ottobre

X Factor 2021–Live: dal 28 ottobre