Prima la Cabina di regia con Regioni, Province e Comuni, poi il Consiglio dei ministri. Infine la conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri per la Salute Speranza e per gli Affari Regionali Gelmini, spiegheranno le nuove misure per limitare i contagi da Covid-19 in Italia in forte ripresa nelle ultime settimane. L'incontro con i giornalisti sarà in diretta su Sky Tg24.