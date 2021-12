Sfiorati i 100mila positivi: sono 98.030

Argentina riduce quarantena vaccinati da 10 a 7 giorni

Il ministro della Salute Carla Vizzotti ha annunciato in conferenza stampa che il periodo di quarantena sarà ridotto da 10 a 7 giorni per le persone positive con il programma vaccinale completo, e a cinque giorni per i casi di contatto asintomatici, ma vaccinati. La durata resterà di dieci giorni per chi non ha ricevuto le due dosi, anche per i casi di contatto.