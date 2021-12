3/7

LA SPECIFICA SUGLI SPORT ALL’APERTO



Nelle Faq aggiornate si parla anche in maniera specifica delle attività all’aperto ma con necessità di accesso agli spogliatoi (come il calcio). Anche in questo caso, “a partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti certificazione verde rafforzata”, escludendo di fatto i tamponi.



Per chi pratica uno sport all'aperto e non ha bisogno di utilizzare spogliatoi, invece, potrà bastare un green pass “base”.