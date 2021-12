3/6 ©Ansa

CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUARANTENA: NO PER VACCINATI CON BOOSTER O DUE DOSI DA MENO DI 4 MESI - Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.