Da lunedì altre 4 regioni in zona gialla

Giudice sportivo: sub iudice 4 gare non disputate il 6 gennaio

Sub iudice Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. E' questa la decisione del giudice sportivo in merito alle 4 gare di campionato non disputate lo scorso 6 gennaio a causa dei provveddimenti della Asl di riferimento. Sempre il giudice sportivo ha anche reso noto che si pronuncerà il 18 gennaio in merito al ricorso della Salernitana relativo alla sfida non disputata contro l'Udinese dello scorso 21 dicembre