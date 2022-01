La fibra forte come Ibra. Sky Wifi inizia il 2022 con un nuovo testimonial d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver dato prova delle sue performance eccellenti negli ultimi spot, la fibra ultraveloce di Sky Wifi, ottimizzata per lo streaming e che crea nelle case un ecosistema personalizzato per tutta la famiglia, è ora sottoposta allo stress test definitivo: il confronto con un testimonial che incarna forza e spettacolarità. Sempre sulle note di Just Can’t Get Enough dei Depeche Mode, il bomber entra all’improvviso nella vita della famiglia che è da tempo protagonista degli spot Sky e ha la possibilità di scoprire la qualità e le performance del servizio ultrabroadband di Sky. L’attaccante si è appena trasferito nella sua nuova casa e chiede di poter utilizzare la connessione Sky Wifi dei suoi nuovi vicini, riuscendo a scaricare tutti video dei suoi gol in alta risoluzione in pochi istanti e a giocare online senza interruzioni. Il campione svedese sperimenta quindi, in prima persona, la potenza e la stabilità della Fibra100% di Sky Wifi, all’altezza perfino delle sue performance sportive.