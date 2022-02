4/8

NO DAD PER I VACCINATI - Uno dei temi principali trattati all'interno del Consiglio dei Ministri è stato quello della scuola. Si è deciso che i vaccinati non andranno più in Dad. Cambiano le regole anche per i non vaccinati, invece, l'eventuale periodo di quarantena in Dad durerà 5 giorni e non più 10. Basterà un tampone antigenico, poi, per tornare in classe, con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni