Tavares: "Peugeot non sponsorizzerà più Djokovic"

Da oggi in Israele allentate le restrizioni

Da oggi termina in Israele la maggior parte delle restrizioni imposte dalla lotta al covid. Le nuove regole prevedono l'ingresso nel Paese per tutti i turisti sia vaccinati sia non vaccinati con l'obbligo di due tamponi: uno prima della partenza, il secondo all'arrivo all'aeroporto Ben Gurion con l'obbligo di stare in isolamento fino all'esito dell'esame (massimo 24 ore). Per i cittadini israeliani, i residenti permanenti o temporanei nel Paese non sarà necessario il tampone prima della partenza. Inoltre è stato estesa la validità del Green Pass. Resta tuttavia confermato l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi.