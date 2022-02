La carriera

Fu musa di Michelangelo Antonioni, per cui recitò - tra gli altri - ne L'avventura, La notte, L'eclisse e Deserto rosso. Una memorabile carriera che la vide protagonista de La ragazza con la pistola di Mario Monicelli. I film in coppia con Alberto Sordi o con altri grandi registi come Miklos Jancsó, Luis Bunuel, Andre' Cayatte, e i grandi italiani: da Dino Risi a Ettore Scola. Tra i suoi film più celebri spiccano: Modesty Blaise (1966); Ti ho sposato per allegria (1967); La ragazza con la pistola (1968); Amore mio, aiutami (1969); Ninì Tirabusciò (1970); Polvere di stelle (1973); Tosca (1973); Teresa la ladra (1973); Io so che tu sai che io so (1982); Flirt (1983); Scandalo segreto (1990, di cui è stata anche sceneggiatrice e regista). Monica Vitti aveva conquistato anche le platee televisive insieme a Mina (Milleluci nel '74 e Domenica in vent'anni dopo), ha scritto due libri autobiografici e portato in teatro la grande commedia americana.