Un incontro insolito, con due “supereroi” (ognuno nel proprio campo), quello fatto in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E tutto nato per caso, come spiegato dallo staff del primo cittadino della Capitale. È così che Gualtieri, Francesco Totti e Tom Holland, l'attore che interpreta Spiderman, si sono ritrovati sul Belvedere Tarpeo, tra la curiosità di turisti e passanti che hanno ripreso la scena con gli smartphone.



Totti e Holland erano impegnati nelle riprese di uno spot pubblicitario, quando il sindaco (che si stava recando al Maxxi per la presentazione del progetto di ampliamento del museo) li ha visti e si è fermato per salutarli. Divertente lo scambio di battute, poi, quando il sindaco Gualtieri, indicando a un impressionato Holland un balconcino con vista sui Fori Imperiali, gli dice: “Quello è il mio ufficio”. "Davvero? Che posto incredibile, mai visto nulla di simile!", la reazione di Spiderman. "Roma è così, un set naturale straordinario dove ogni angolo è bellezza", scrive Gualtieri su Instagram.