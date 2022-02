Dopo le rispettive sconfitte in Coppa Italia, Sassuolo e Roma si rituffano in campionato. Dionisi fa i conti con le squalifiche di Scamacca e Raspadori e sceglie il tridente Berardi-Defrel-Traoré. Mourinho non rinuncia alla difesa a 3 e ritrova Pellegrini dal 1'. In avanti gioca la coppia Felix-Abraham (Zaniolo è squalificato). Calcio d'inizio alle 18