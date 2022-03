Il mondo dello sport piange la scomparsa di Yevhen Malyshev, ex nazionale juniores ucraino di biathlon, caduto in guerra a nemmeno 20 anni. A darne la tragica notizia la Federazione di Kiev

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Yevgeny Malishev, caduto in guerra a causa del conflitto in Ucraina. L'ex nazionale juniores di biathlon ucraino è morto mentre prestava servizio di leva. A darne la notizia è stata la Federazione di biathlon di Kiev. Non ancora ventenne, Malishev aveva disputato le ultime gare ufficiali nel 2019-2020, anno in cui aveva lasciato la squadra. "Gli eroi non muoiono mai", hanno scritto i suoi ex compagni sui social.