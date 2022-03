Zinchenko: "Piango per la mia Ucraina"

Il giocatore ucraino del Manchester City risponde in lacrime alle domande di Gary Lineker in un'intervista per la BBC: "Posso solo piangere. Da ormai una settimana, non posso fare altro che piangere. Sono orgoglioso di essere ucraino e lo sarò per sempre, per il resto della mia vita. Conosco la mentalità della gente del mio paese, preferiamo morire piuttosto che far nulla. La Russia parla di "operazione di sicurezza"? Stanno distruggendo le città del mio Paese. Assurdo parlare di operazione di sicurezza, questa è guerra reale e quello che stanno facendo alla mia gente non è accettabile. Dobbiamo fermare tutto questo".