Bergamo, moglie Malinovskyi mette in vendita bandiere e maglie solidali

Nel negozio di Roksana, moglie di Ruslan Malinovskyi, in pieno centro a Bergamo, sono disponibili bandiere dell'Ucraina per sostenere i progetti di solidarietà al popolo in guerra. Lo ha precisato lo stesso giocatore dell'Atalanta dal proprio profilo Facebook: "Fratelli e sorelle, potete acquistare (a 10 euro, ndr) la bandiera Ucraina in Mali Atelier, Via Venti Settembre 58. tutto il denaro sarà destinato ad aiutare l'Ucraina. Molte grazie per il tuo supporto!", si legge. La moglie, intanto, dopo aver annunciato che prossimamente ci sarà un'asta solidale delle maglie di tutti i calciatori nerazzurri, ha riferito di avere a disposizione un deposito per la consegna di generi di prima necessità destinati soprattutto ai bimbi del suo Paese (medicinali, giocattoli, alimenti a lunga conservazione), in via Fermi 48 a Curno, comune alle porte di Bergamo.