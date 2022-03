Elena Sedina è la campionessa italiana di Scacchi. Ha in programma una gara in Germania nel prossimo weekend, ma cuore e testa sono in questi giorni a Kiev, dove la Sedina è nata e ha vissuto per 27 anni, prima di trascorrere i suoi successivi 27 anni in Italia. E dall’Italia segue con angoscia le notizie che le arrivano dalla sua famiglia: padre russo di Rostov, mamma ucraina, una sorella con marito e una nipote. Una famiglia che avrebbe voluto con se in questa situazione difficile: “Mamma e papà sono ultraottantenni, sono costretti come molti a Kiev a vivere in garage o sotterranei, al freddo. Mia mamma ha la febbre e i sintomi del Covid, spero possa avere un’assistenza medica. Mia sorella non se la sente di partire per non abbandonarli e mia nipote vuole fare la volontaria per assistere le persone e difendere il nostro paese.”