L'Europa si sta mobilitando per accogliere le migliaia di ucraini in fuga a causa della guerra con la Russia. I primi Paesi ad essere coinvolti sono ovviamente quelli che confinano con l'Ucraina, come la Polonia. A Varsavia la squadra di volley allenata dall'italiano Andrea Anastasi, il Projekt Warszawa, ha messo a disposizione la propria palestra per dare un rifugio ai profughi in arrivo. "Abbiamo creato un altro luogo di soggiorno temporaneo per i rifugiati dall'Ucraina - si legge sul profilo internet del club. E' qui che dopo un viaggio estenuante possono tranquillamente passare la notte, riposare, mangiare qualcosa di caldo e consultare un medico. Abbiamo anche una piccola area giochi per bambini in loco". Anastasi ha condiviso sui social un breve video con le immagini della palestra, in cui sono state collocate decine di brandine. "Questo è il luogo in cui trascorriamo tutti i giorni e cerchiamo di migliorare le nostre capacità - ha scritto l'allenatore -, ora è il luogo in cui la Polonia mostra come aiutare gli altri. Tutto per l'Ucraina".