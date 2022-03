Senatore Usa Graham auspica l'assassinio di Putin

"Come va a finire? Qualcuno in Russia deve alzarsi e farla finita con questo tizio", ha detto Il senatore statunitense, veterano del Partito Repubblicano, in un'intervista a Fox News. "Il popolo russo è l'unico che può sistemare questa faccenda". In un successivo riferimento all'ufficiale tedesco che cercò invano di uccidere Adolf Hitler nel 1944, Graham si e' poi domandato se esista "un colonnello Stauffenberg più fortunato", in quanto "renderebbe un grande servizio al suo Paese e al mondo".