2/27 Instagram @aryfonta90

ARIANNA FONTANA. "Soprattutto OGGI, dobbiamo tutti celebrare e sostenere le donne ucraine, travolte da una guerra assurda. Quando vedo le loro foto, vedo nei loro occhi disperazione, preoccupazione e paura, ma non per se stesse, ma per i loro figli, per i loro cari, per il loro paese. Sono donne altruiste, con un'incredibile forza di carattere e una profonda determinazione... Credo che molti di noi vorrebbero abbracciarle e stringerle, dare loro conforto e dire loro che non sono sole. Siate forti!".