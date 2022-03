Nell'ambito della presentazione del libro di Stefano Arcobelli sulla sua carriera, come membro del CIO Federica Pellegrini sottolinea: "Tutti gli sport si stanno mobilitando per far continuare l'attività agli atleti ucraini. Stiamo facendo il possibile dall'Italia". E poi, pensando agli anni dei suoi trionfi: "Il dott.Castagna ha salvato la mia carriera. Castagnetti è stato l'allenatore più esigente, grazie a lui sono uscita da un momento brutto e ho fatto il mio primo record del mondo"

A margine della presentazione del libro sulla sua carriera 'Federica Pellegrini. Vincere, vivere, sorprendere: lo stile libero di una leggenda italiana', scritto da Stefano Arcobelli, la leggenda del nuoto (membro del Comitato Olimpico Internazionale) si sofferma sull'impegno dello sport nel supporto all'Ucraina: "Il CIO si è già attivato su tanti fronti . Tutti gli sport si stanno mobilitando per far continuare la loro attività sportiva, non posso che trasmettere la mia solidarietà alle atlete ucraine . Loro sono lì sotto le bombe e noi qui, anche parlare di questo è difficile. Stiamo cercando di fare il possibile dall'Italia ".

"Il dott. Castagna ha salvato la mia carriera"

Parlando della sua carriera, Federica ha spiegato: "Il mio fattore C è stato incontrare il dott. Castagna all'Aniene, lui ha salvato la mia carriera, l'unico a dirmi che non serviva che mi operassi alla spalla dopo l'infortunio del 2006. Castagnetti è stato invece l'allenatore più esigente in assoluto, ma grazie a lui sono uscita da un momento brutto e ho fatto il mio primo record del mondo. Alberto mi ha dato una formazione professionistica, anche se mi fa ridere che oggi il nuoto non sia ancora uno sport professionistico".