Gli errori della Polizia tedesca

La polizia tedesca si dimostra impreparata all’emergenza: il primo tentativo di fare irruzione nell’appartamento dove sono asserragliati i terroristi fallisce perché le mosse di avvicinamento vengono riprese in diretta dalle televisioni che trasmettono dal villaggio olimpico. Intanto i Giochi vanno avanti. Vari ultimatum vengono fissati e posticipati. La tensione aumenta. A sera la svolta: i terroristi e gli ostaggi vengono fatti salire su due elicotteri e, dal piazzale del villaggio olimpico, volano verso l’aeroporto. Ad attenderli c’è un aereo in partenza per il Cairo, come da loro richieste. Ma è una trappola. Sulla pista la polizia tedesca fa scattare un blitz, che però si rivela fallimentare: i terroristi si rendono conto di non poter più fuggire e uccidono tutti i nove ostaggi. Nello scontro a fuoco perdono la vita anche cinque terroristi e un poliziotto. All’1.30 del sei settembre è tutto finito. Gli ultimi tre terroristi del commando vengono arrestati. Resteranno in carcere solo pochi messi, rimessi in libertà nella trattativa per il dirottamento di un aereo Lufthansa a Zagabria. “I Giochi non si fermano”. I Giochi di Monaco vengono sospesi per un solo giorno, in cui si svolge una cerimonia dedicata al ricordo delle vittime. ll presidente del Comitato olimpico internazionale Avery Brundage dichiara che "i Giochi devono andare avanti", una scelta che ancora oggi divide l'opinione pubblica mondiale.