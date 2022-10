Dopo gli switch di Rkomi e Fedez, è il momento dei Bootcamp di Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. Appuntamento giovedì 13 ottobre su Sky e in streaming su NOW FRANCESCA MICHIELIN E' LA NUOVA CONDUTTRICE Condividi

Dopo Rkomi e Fedez, questa settimana a X Factor 2022 – nella puntata di giovedì 13 ottobre su Sky e in streaming su NOW – è il momento dei Bootcamp di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico: arriva anche per loro l’atteso momento delle sedie e delle scelte per costruire il proprio roster di talenti.

12 artisti per 6 sedie Ad attendere i due giudici ci saranno 12 artisti e 6 sedie da riempire: una volta esauriti i posti, partirà la tesissima corsa allo switch, in modo tale da avere le 6 proposte da portare con sé alle Last Call. Come la scorsa settimana, nello show Sky Original prodotto da Fremantle, i giudici non impegnati al tavolo commenteranno le scelte dei loro colleghi messi a dura prova nella costruzione del proprio roster da portare ai Live.

Dopo Fedez e Rkomi tocca ad Ambra e Dargen Per Ambra e Dargen sarà, ancora una volta, una puntata con grande adrenalina e ad altissima tensione. Ognuno di loro vedrà esibirsi sul palco i 12 concorrenti della propria squadra, un roster composto solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step di selezione e alla progettualità artistica di ciascuna delle proposte. Una selezione per nulla facile e che vedrà il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano esprimersi e far sentire la propria voce diventando a tutti gli effetti il “quinto giudice” della competizione. Nel backstage a scandire i tempi, i verdetti e le emozioni dei Bootcamp, Francesca Michielin.

