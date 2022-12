Serie A

Continua la preparazione delle squadre di Serie A in vista della ripresa del campionato. Amichevoli per Samp (2-2 con la Dinamo Dresda) e Spezia (2-0 al Groningen). Giorno di vigilia per il Napoli che affronterà il Lille mercoledì (diretta Sky Sport Prima Fila alle 20). Lavoro in campo e cena di Natale per l'Inter. Il Milan torna a Milanello dopo il ritiro a Dubai. Sorrisi a Roma: Wijnaldum in gruppo. La situazione squadra per squadra