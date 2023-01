In occasione della Giornata della Memoria, Sky propone una serie di contenuti e appuntamenti per non dimenticare, e una collezione dedicata disponibile on demand e in streaming su NOW. Sky Sport proporrà una programmazione speciale. Una giornata per ricordare le vittime dell'Olocausto con tanti speciali in onda su Sky Sport Calcio, nella sezione dedicata on demand e in streaming su NOW.