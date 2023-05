Arriva "GialappaShow": dal 21 maggio su TV8 e Sky

Sbarca su TV8 e Sky Uno "GialappaShow", nuovo programma in onda dal 21 maggio ogni domenica alle ore 21.30. Al fianco di Marco Santin e Giorgio Gherarducci il Mago Forest, volti storici come Ubaldo Pantani e Marcello Cesena e tanti nuovi comici, che si prenderanno 'gioco' di MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex On the beach e i più importanti eventi sportivi e i tormentoni del web

"Amici, ma soprattutto amiche di TV8 e Sky Uno...". La 'banda' più irriverente e scalcagnata della tivù torna con una nuova creatura: "GialappaShow", in onda dal 21 maggio ogni domenica alle ore 21.30 in prima visione su TV8 e in simulcast su Sky Uno. Per questo speciale format - presentato lunedì in conferenza stampa a Milano con tutti i protagonisti - Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno voluto alla conduzione il Mago Forest, vero padrone di casa che sarà affiancato in ogni puntata da una presenza femminile a sorpresa. "Siamo tristissimi di essere qui ma dalle altri parti non ci volevano", confessano. E il signor Carlo? È in Liguria e non ha voglia di muoversi dalla sua reggia dorata", scherza ancora il trio.