In occasione del lancio di "GialappaShow", il loro nuovo programma in onda dal 21 maggio ogni domenica alle 21.30 in prima visione su TV8 e in simulcast su Sky Uno, Giorgio Gherarducci (tifoso milanista) e Marco Santin (interista) giocano il derby di Champions per noi: "Una roba angosciante, insomma". E azzardano un pronostico...

"Eccitati per il nuovo programma, ma angosciati per Milan-Inter" . Sono giornate intense per Giorgio Gherarducci e Marco Santin : lunedì il lancio della loro nuova creatura "GialappaShow" , che andrà in onda dal 21 maggio ogni domenica alle ore 21.30 in prima visione su TV8 e in simulcast su Sky Uno ; ma la Champions incombe e per loro sarà una sfida 'interna': milanista Giorgio, interista Marco . Già, ma chi avrà la meglio nel derby? Entrambi si 'augurano' che vinca l'altro: ecco il loro pronostico...

Gialappa's story

Il trio Gherarducci-Santin-Taranto (il signor Carlo non ci sarà nel nuovo programma, "è in Liguria e non ha voglia di muoversi dalla sua reggia dorata", raccontano gli altri due) debutta nel 1986 sulle frequenze di Radio Popolare per commentare - a modo loro - i Mondiali di calcio del Messico, passati alla storia sì per la Mano de Dios e il gol del secolo di Maradona, ma anche - come accadde anche nel 1970 - per i numerosi casi di giocatori colpiti da problemi intestinali: da qui la scelta del nome Gialappa, una pianta latino-americana dal fortissimo potere lassativo (usata in particolare per i cavalli). Dalla radio alla tivù il passo è breve: il 18 novembre del 1990 va in onda la prima puntata di Mai Dire Gol e da quel momento il linguaggio calcistico non sarà più lo stesso. Una rivoluzione.