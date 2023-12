Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani e Sky Italia insieme per promuovere i valori dello sport nelle scuole SKY UP THE EDIT: IL PROGETTO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani e Sky Italia hanno siglato oggi un protocollo d’intesa per promuovere e sostenere il progetto Sky Up The Edit, nato per favorire l’inclusione digitale nelle scuole e per stimolare gli studenti a riflettere su tematiche fondamentali per la loro formazione. Dopo una prima edizione dedicata ai temi della sostenibilità, il progetto quest’anno si propone di trasmettere ai ragazzi i valori dello sport. Grazie a questo accordo, i Ministeri saranno al fianco di Sky Italia nella ideazione, promozione e comunicazione di incontri e laboratori nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, pensati per stimolare le competenze digitali degli studenti e sensibilizzarli su valori importanti per la propria crescita personale, incarnati da una sana competizione sportiva, come il gioco di squadra, il rispetto e la collaborazione.

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha commentato: “Il Ministero dell’Istruzione e del Merito crede fortemente nell’importanza dello sport e nei valori che esso contribuisce a diffondere e ad affermare. Attraverso la pratica sportiva i giovani apprendono il rispetto delle regole, lo spirito di sacrificio, il principio della lealtà, la cultura dell’inclusione. Lo sport è anche un argine sociale alla dispersione scolastica: grazie a esso molti ragazzi provenienti da contesti sociali disagiati hanno l'opportunità di imboccare un positivo percorso di vita. Questo protocollo d’intesa segna un ulteriore passo avanti, a partire dalle scuole, nella promozione di valori etici fondamentali per un corretto vivere civile, anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie digitali”. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani ha dichiarato: “Ringrazio il collega Valditara e l’AD di Sky Andrea Duilio per il lavoro di squadra che ha portato alla firma del protocollo per la promozione dei valori dello sport e della digital equity attraverso Sky Up The Edit. Il motivo per il quale lo sport deve dare un contributo anche nell’ottica della promozione e dell’adozione del digitale è perché credo che, dal punto di vista educativo, aiuti ad arrivare più velocemente alle persone, in particolare alle studentesse e agli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado, favorendo così l’inclusione digitale mettendo loro a disposizione gli strumenti necessari all’inserimento in un contesto sempre più digitalizzato. Spesso si pensa al digitale come qualcosa di poco concreto, ma lavorare sulle infrastrutture immateriali è un fattore decisivo per la crescita collettiva”. Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di poter contare sul sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Ministro per lo Sport nel nostro impegno per promuovere l’inclusione, le competenze digitali e i valori dello sport tra i più giovani. È infatti fondamentale fare fronte comune per supportare concretamente le giovani generazioni e rafforzare quei principi e quelle conoscenze necessarie per affrontare le sfide di domani.”

Il programma "Sky Up" Sky Up The Edit fa parte del programma di Gruppo “Sky Up”, nato con l’obiettivo di contrastare il digital divide nelle nostre comunità. Dal 2022, accompagna gli studenti in un percorso di crescita ed educazione che, a partire dalla realizzazione di un contenuto giornalistico audiovisivo originale, ne valorizza il talento, educandoli all’inclusività, al rispetto e alla capacità di lavorare in gruppo, principi da sempre centrali nella narrativa di Sky. Il progetto mette a disposizione un portale dedicato, con titoli originali Sky Sport, per offrire ai docenti e alle classi coinvolte spunti utili di discussione.