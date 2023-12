Da oggi e fino all’Epifania una ricca programmazione tra film, serie tv, con prime visioni ed esclusive e documentari; e poi gli show più amati come MasterChef Italia che torna il 14 dicembre su Sky Uno e NOW e gli episodi inediti di Alessandro Borghese 4 Ristoranti SKY CHRISTMAS SPECIAL: LA PROGRAMMAZIONE DI NATALE SU SKY

Festività natalizie in compagnia di una programmazione ricchissima su Sky e in streaming su NOW. In arrivo una vasta proposta di titoli per tutta la famiglia, con prime visioni ed esclusive per soddisfare tutti i gusti, tutto disponibile anche on demand.

Torna MasterChef e 4 Ristoranti con Alessandro Borghese Si parte con gli show più amati, da seguire anche durante le feste: tutti i giovedì c’è la gara culinaria più ambita, quella di MASTERCHEF ITALIA, dal 14 dicembre su Sky Uno e NOW, con gli aspiranti chef giudicati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; tutte le domeniche, gli episodi inediti delle sfide cult di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI (dal 17 dicembre su Sky Uno e NOW), con nuovi risultati da confermare o ribaltare, in Italia e anche all’estero.

MasterChef Italia

I film da non perdere su Sky Cinema Il grande cinema delle feste, propone TRE DI TROPPO - il 25 dicembre su Sky Cinema Uno e NOW - la commedia per tutta la famiglia di e con Fabio De Luigi e con Virginia Raffaele, SUPER MARIO BROS – IL FILM - il 26 dicembre su Sky Cinema Uno e NOW – e il 1° gennaio il decimo capitolo del franchise ad alto tasso di velocità FAST X (lunedì 1° gennaio su Sky Cinema Uno e NOW); mentre il giorno della Befana le quattro migliori amiche del club del libro vivranno una nuova avventura con BOOK CLUB 2 – IL CAPITOLO SUCCESSIVO - sabato 6 gennaio su Sky Cinema Uno e NOW.

Super Mario Bros- Il film

Serie tv e gli approfondimenti di Sky Arte Diverse le novità anche nella proposta di serie tv: il gran finale della serie Sky Original NON CI RESTA CHE IL CRIMINE - il 15 dicembre su Sky Serie e NOW - la seconda stagione di PROGETTO LAZARUS, il 18 dicembre su Sky Atlantic e NOW, e per la fine dell’anno arrivano le indagini nella leggendaria “Città del peccato” di CSI – VEGAS - dal 31 dicembre su Sky Investigation e NOW, nuovo spin-off del cult “CSI – Scena del crimine”. Da segnalare anche LA DIVINA COMETA, domenica 24 dicembre su Sky Arte e NOW, un film con Toni Servillo che incrocia l'Inferno della Divina Commedia con la tradizione del presepe napoletano e BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE, lunedì 25 dicembre su Sky Arte e NOW, la storia della rivalità artistica più famosa di sempre, quella tra Borromini e Bernini, ma soprattutto la storia della rivalità di Borromini con sé stesso.

Non ci resta che il crimine

La programmazione dal 13 dicembre al 6 gennaio MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE Dal 13 dicembre, torna su Sky Serie e NOW l’ultima stagione di SANDITON, l’amata serie creata da Andrew Davies, per rivivere l’ultimo romanzo incompiuto della scrittrice inglese Jane Austen. Su Sky Crime e NOW la storia del dottor Christopher Duntsch, il medico statunitense salito alla cronaca per i gravi episodi di negligenza verificatisi durante le sue operazioni che hanno causato gravi problemi di salute ai pazienti e, in numerosi casi, anche la morte. La docuserie DR. DEATH – IL DOTTORE MALVAGIO presenta interviste inedite, veri testimoni e racconti di alcuni sopravvissuti. Il leggendario attore PETER O’TOOLE viene raccontato nell’omonimo documentario su Sky Documentaries e NOW che mostra come abbia ispirato una generazione di registi aggiungendo un po' di pericolo nella sua arte e un colpo di follia nella sua vita. Da non perdere la serata sulle note dei The Beatles con il documentario THE BEATLES AND INDIA, ancora su Sky Arte e NOW. GIOVEDÌ 14 DICEMBRE Da giovedì riparte su Sky Uno e NOW la competizione tra gli aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) che si candidano a entrare nella Masterclass di MASTERCHEF ITALIA: per i concorrenti di quest’anno molte saranno le sorprese e le nuove sfide organizzate dai tre affiatatissimi giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Imperdibile appuntamento con la prima tv di UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA, l’action movie natalizio con un Babbo Natale inaspettato e irriverente, su Sky Cinema Uno in prima serata e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas e NOW. VENERDÌ 15 DICEMBRE Il finale di stagione di NON CI RESTA CHE IL CRIMINE, la serie Sky Original sulla sgangherata banda della saga di Massimiliano Bruno sui viaggi nel tempo con Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli. Dalle 21.15 su Sky Serie e NOW. SABATO 16 DICEMBRE In occasione dell’uscita al cinema del nuovo film dello Studio Ghibli: Il ragazzo e l’airone, su Sky Arte e NOW arriva la docuserie MIYAZAKI – 10 ANNI DI MAGIA, la storia dell’animatore giapponese più conosciuto all’estero. DOMENICA 17 DICEMBRE Arrivano in prima serata su Sky Uno e NOW i nuovi episodi inediti di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, caccia ai tesori culinari della penisola (e non solo) attraverso le sfide tra ristoratori. Su Sky Cinema Due e NOW, THE GOOD HOUSE, la pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Ann Leary, con Sigourney Weaver e Kevin Kline. Da non perdere la docuserie Sky Original ARTICO SELVAGGIO – MERAVIGLIE TRA I GHIACCI in cui la biologa naturalista Liz Bonnin si avventura in una delle ultime grandi aree selvagge della Terra per rivelare come il cambiamento climatico e il mondo moderno stiano influenzando la fauna artica, su Sky Nature e NOW.

Alessandro Borghese

LUNEDÌ 18 DICEMBRE Per entrare nel vivo del clima natalizio, torna GLI ARTISTI DEL PANETTONE, alle 19.00 su Sky Uno e NOW: 18 tra i migliori pasticceri d’Italia condivideranno con Chiara Maci, scrittrice e conduttrice tv, le loro ricette pensate per il Natale, golose e facilmente replicabili a casa. Su Sky Atlantic e NOW PROGETTO LAZARUS – SECONDA STAGIONE, l’adrenalinica serie Sky Original premiata con il Bafta come miglior serie tv britannica, con Paapa Essiedu (Gangs of London, I May Destroy You), su una organizzazione segreta che si serve dei viaggi nel tempo per scongiurare catastrofi globali. Inizia il grande Natale di Sky Cinema con RETRIBUTION, l’adrenalinico action - thriller con Liam Neeson, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW. Sky Crime propone invece le indagini dei COLD CASE: CASI IRRISOLTI, dalle 22.55, anche in streaming su NOW. MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE Jim Parsons (The Big Bang Theory) è il protagonista della toccante storia d’amore SPOILER ALERT, tratta dall’omonimo best-seller autobiografico di Michael Ausiello e diretta da Michael Showalter alle 21.15 su Sky Cinema Due e NOW. VENERDÌ 22 DICEMBRE Su Sky Uno torna il consueto appuntamento con MASTERCHEF MAGAZINE, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina, dalle 19.35. Il supereroe della DC Comics Shazam invade invece Sky Cinema Uno alle 21.15 con il secondo irriverente capitolo, SHAZAM! FURIA DEGLI DEI, con Asher Angel, Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu e Adam Brody. SABATO 23 DICEMBRE Da sabato 23 a domenica 31 dicembre Sky Cinema Family diventa SKY CINEMA HARRY POTTER, un canale interamente dedicato al maghetto più amato del grande schermo, con gli otto film della saga cinematografica di Harry Potter, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling. Tutto anche in streaming su NOW DOMENICA 24 DICEMBRE Per la vigilia di Natale da non perdere il consueto appuntamento in compagnia della famiglia Bocelli e della Andrea Bocelli Foundation, ANDREA BOCELLI NATALE IN FAMIGLIA: STORIE DI OPPORTUNITA’ e SPERANZA, alle 17:30 e alle 18.00 MASTERCHEF AUSTRALIA: DESSERT MAST, spin-off dall’amatissima gara culinaria internazionale, interamente dedicato ai dolci, tutto su Sky Uno e NOW. Subito dopo, Sky Cinema propone in prima serata ARMAGEDDON TIME - IL TEMPO DELL’APOCALISSE, con il giovane Banks Repeta, Anne Hathaway, Anthony Hopkins e Jeremy Strong, in prima visione su Sky Cinema Due e NOW. Da non perdere il viaggio unico che porta a destinazione un attore e una famiglia di senzatetto, in LA DIVINA COMETA, con Toni Servillo, alle 21.15 su Sky Arte e NOW. LUNEDÌ 25 DICEMBRE Il giorno di Natale sarà tutto da ridere con TRE DI TROPPO, la commedia di successo diretta e interpretata da Fabio De Luigi con coprotagonista Virginia Raffaele, in prima serata su Sky Cinema Uno e NOW. Alle 21.15 su Sky Arte e NOW arriva la storia della rivalità artistica più famosa di sempre, quella tra Borromini e Bernini con BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE. Per chi ama il mistero DELITTI IN PARADISO – EPISODIO DI NATALE su Sky Investigation e NOW.

LA DIVINA COMETA, con Toni Servillo

MARTEDÌ 26 DICEMBRE Scontro tra Super Mario e il terribile Bowser con l’imperdibile film d’animazione firmato da Illumination e Nintendo, SUPER MARIO BROS – IL FILM, campione d’incassi internazionale e uno dei maggiori successi al box office italiano degli ultimi anni, in prima serata su Sky Cinema Uno e NOW. MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE Su Sky Cinema Uno e NOW in prima serata arriva CATTIVA COSCIENZA, con Francesco Scianna, Matilde Gioli, Filippo Scicchitano, Beatrice Grannò e Caterina Guzzanti, una divertente commedia che gioca tra il fantastico e il romantico. DOMENICA 31 DICEMBRE Chiude il 2023 il nuovo spin-off in 10 episodi della serie cult CSI - Scena del crimine, CSI VEGAS – PRIMA STAGIONE. Di fronte a una minaccia che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Las Vegas, la famigerata Sin City. Protagonisti William Petersen e Jorja Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle, che riprendono i ruoli da loro interpretati nella serie madre. In prima serata su Sky Investigation e NOW. LUNEDÌ 1° GENNAIO Il 2024 si apre con grande dinamismo grazie al decimo capitolo della popolare saga cinematografica Fast & Furious. FAST X con Vin Diesel, insieme a Michelle Rodriguez, Jason Statham e Brie Larson, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW. E in occasione di questa attesissima prima tv, da lunedì 1° a venerdì 12 gennaio su Sky Cinema Collection si accende SKY CINEMA FAST & FURIOUS, un canale interamente dedicato alla saga. Da Capodanno, inoltre, anche la quattordicesima stagione di NCIS Los Angeles, con le nuove storie della divisione dell'NCIS incaricata di catturare criminali che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. L’1 gennaio il primo spin-off dell’amatissimo franchise arriva su Sky Investigation e in streaming su NOW. MARTEDÌ 2 GENNAIO Direttamente dalla sezione dei film Fuori Concorso del Festival del Cinema di Venezia 2023, arriva L’ORDINE DEL TEMPO, l’ultimo film corale della regista Liliana Cavani, su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15. MERCOLEDÌ 3 GENNAIO Mark Cousin, regista e critico cinematografico, racconta il cinema contemporaneo dal 2010 al 2021 in THE STORY OF FILM: A NEW GENERATION, alle 21.15 su Sky Documentaries e NOW. Torna la serie evento che racconta come la risoluzione di un delitto si celi nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in tutto il mondo, DELITTI A CIRCUITO CHIUSO, alle 22.00 su Sky Crime e NOW. GIOVEDÌ 4 GENNAIO Con numerose guest star, alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW la nuova stagione di S.W.A.T. con doppio episodio settimanale. L'ex marine e sergente Daniel “Hondo” Harrelson, incaricato di dirigere un’unità speciale delle forze dell’ordine di Los Angeles, cerca un equilibro tra l'essere fedele al proprio lavoro e il rapporto con gli amici con cui è cresciuto e per i quali la polizia è considerata il nemico. VENERDÌ 5 GENNAIO Álvaro Morte (La casa di carta) interpreta Mario, il protagonista de LA CASA DEGLI OGGETTI, thriller che segue il responsabile di un ufficio di oggetti smarriti alle prese con le indagini di uno strano caso di omicidio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW SABATO 6 GENNAIO Le amiche del club del libro Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen tornano con una nuova avventura in BOOK CLUB 2 – IL CAPITOLO SUCCESSIVO, su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15.