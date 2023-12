Sky Christmas Special, tra speciali e eventi live

Tanti eventi live e uno sguardo appassionato rivolto ai campioni e alle leggende con il tocco unico delle produzioni originali di Sky Sport. Questo e molto altro illuminerà le feste in arrivo nella Casa dello Sport di Sky, impreziosite da oltre 300 ore di appuntamenti in diretta su Sky e in streaming su NOW e dallo stile inconfondibile del racconto di chi ha fatto la storia.

Sei nuove Produzioni Originali firmate Sky Sport Dal 5 dicembre e per tutto il mese di dicembre niente soste fino al nuovo anno, con una lunga sequenza di eventi spettacolari e racconti unici, a partire dalle 6 nuove produzioni originali firmate Sky Sport. Ad inaugurare la serie Ribot, l’imbattibile, per rivivere il mito attraverso la storia di uno dei cavalli più famosi al mondo. Dall’8 dicembre sarà poi la volta di un altro capolavoro di Giorgio Porrà, dedicato a un uomo indimenticabile e indimenticato, L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Lo sport che sta facendo innamorare l’Italia grazie alle imprese di Jannik Sinner torna protagonista dal 16 dicembre su Sky con Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, dedicato a Ivan Ljubicic, mentre dal 22 torna uno degli storyteller più apprezzati dell’epoca contemporanea con Federico Buffa Talks – Gigi Datome. Infine, a Natale da non perdere Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri e da gennaio Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, tre episodi dedicati alla squadra di Tommaso Maestrelli. Inoltre, immancabile l’appuntamento con Calciomercato - L’Originale, che torna dal 5 gennaio con tante novità - tra cui la nuova canzone - ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Calcio, basket, NBA, rugby, volley e tanto altro A questo si aggiungono le sfide sul campo, sempre in diretta per tutto il periodo delle feste: dal calcio con le partite di Serie A TIM, il Boxing Day di Serie BKT, la Serie C NOW, la Premier League, con i match del campionato inglese oltre a quelli di Bundesliga e Ligue 1, alle Coppe Europee di basket tra Eurolega ed Eurocup; dal Xmas Day di NBA al rugby, dalla pallavolo ai Campionati mondiali femminili di pallamano e tanto altro ancora.

Ribot, l'imbattibile: dal 5 dicembre In ordine cronologico, si parte da Ribot, l’imbattibile, in onda stasera alle 19.30 e 22.30 su Sky Sport Uno (e alle 23.15 su Sky Sport Arena), che celebra la carriera di Ribot, uno dei cavalli da corsa più famosi della storia italiana e internazionale, imbattuto con sedici vittorie e mai una sconfitta in tutte le corse dal 1954 al 1956. Con la partecipazione di Frankie Dettori, il jockey più celebre del galoppo mondiale e Ofelia Camici, figlia del fantino di Ribot.

Porrà racconta Gianluca Vialli: dall'8 dicembre Da venerdì 8 dicembre (alle 19 su Sky Sport Uno e alle 22.30 su Sky Sport Calcio), il ricordo di un’indimenticabile della storia dello Sport e di Sky con L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Giorgio Porrà racconta l’uomo, il fuoriclasse, nella sua dimensione più intima. Una vita di sfide e sorrisi, di trionfi e lezioni, quella di Gianluca. Una vita, nella sua porzione finale, la più dura, rivelatasi un capolavoro di dignità.

Ljubo, l’uomo salvato dal tennis: a partire dal 16 dicembre A partire da sabato 16 dicembre sarà poi la volta di Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, la storia straordinaria di un Maestro di questo grande sport, giocatore e allenatore. Dalla fuga dalla guerra al ritorno a Banja Luka, 30 anni dopo. Ricordi, vittorie, segreti. Con la partecipazione straordinaria di Roger Federer.

Federico Buffa Talks, due nuovi episodi. Ospite Gigi Datome Su Sky tornano anche gli appassionanti racconti di Federico Buffa, con due nuovi episodi, il primo in onda da venerdì 22 dicembre, il secondo a partire da venerdì 29. L’appuntamento è con Federico Buffa Talks-Gigi Datome, un viaggio nella storia e nelle storie dello sport. Un percorso tra presente e memoria guidato dal narratore di Sky Sport, con le domande del direttore Federico Ferri, tra indizi e appunti sparsi, che conduce all’incontro con un ospite protagonista. Al centro dell’incontro di Natale l’ex capitano del basket azzurro, Gigi Datome, volto della Nazionale anche ora, dopo il suo recente ritiro, ambasciatore e interprete perfetto dei valori che questo programma prova a raccontare.

A Natale con Di Canio: "Wonder goals, Haaland e gli altri" E il giorno di Natale tutti davanti alla tv per Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri. Di gol se ne intende parecchio, Paolo Di Canio, avendone segnati oltre cento in tutta la sua carriera. Da vicino, da lontano, semplici, in acrobazia. I gol sono l'aspetto più esaltante del calcio e l’edizione natalizia del Di Canio Premier Special racconta i più belli, i più spettacolari, i più curiosi e i più importanti della storia della Premier League. Dalla potenza di Alan Shearer ai record di Erling Haaland, passando per la tecnica di Dennis Bergkamp e la fantasia di Thierry Henry. Il tutto con la visione e l’analisi di chi ha vissuto e respira da sempre la magia del calcio inglese.

La Lazio del '74: tre episodi dal 5 gennaio E dal 5 gennaio anche i tre episodi di Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, speciale prodotto per la prima volta con un club calcistico, con la S.S. Lazio. Al centro della produzione originale Sky Sport, l’incredibile parabola della Lazio di Tommaso Maestrelli. Genesi, trionfo e caduta di una squadra divisa nello spogliatoio, ma unita e vincente al momento di scendere in campo. Dalla Serie B allo scudetto, passando attraverso le risse e le morti premature, nel contesto sociale caratterizzato dalla violenza politica degli anni ’70.



Niente soste nella Casa dello Sport! Il grande sport di Sky e NOW non si ferma durante le festività natalizie. Ogni giorno, ogni ora un grande evento contribuirà a rendere ancora più speciali i momenti che, da tradizione, dedichiamo alla famiglia e agli affetti. Il campionato di Serie A TIM propone tre turni molto interessanti. Si parte sabato 22 dicembre alle 20.45 con Monza-Fiorentina ; si prosegue domenica 23 alle 18 con l’Inter che ospiterà il Lecce . Nei giorni che precedono Capodanno appuntamento con la 18^giornata, mentre il giorno dell’Epifania, le prime sfide del 2024.

propone tre turni molto interessanti. Si parte alle 20.45 con ; si prosegue alle 18 con . Nei giorni che precedono Capodanno appuntamento con la 18^giornata, mentre il giorno dell’Epifania, le prime sfide del 2024. Inoltre, tutta la Serie BKT sarà su Sky e NOW: calendario intenso a partire dal 9 dicembre con la 16^giornata e tanti scontri diretti al vertice come Cremonese-Venezia (sabato 9 alle 14) e Parma-Palermo (domenica 10 alle 16.15). Antipasto di Natale con le sfide della 18^ giornata del 23 dicembre , con i big match Parma-Ternana alle 14 e Bari-Cosenza alle 16.15. E come ormai da tradizione, il Boxing Day della Serie BKT : il 26 tutti in campo per festeggiare S. Stefano con tanti incontri interessanti, da Reggiana-Catanzaro alle 12.30 a Brescia-Parma alle 15, da Palermo-Cremonese alle 18 a Sampdoria-Bari alle 20.30.

sarà su Sky e NOW: calendario intenso a partire dal 9 dicembre con la 16^giornata e tanti scontri diretti al vertice come (sabato 9 alle 14) e (domenica 10 alle 16.15). Antipasto di Natale con le sfide della 18^ giornata del , con i big match alle 14 e alle 16.15. E come ormai da tradizione, il : il 26 tutti in campo per festeggiare S. Stefano con tanti incontri interessanti, da alle 12.30 a alle 15, da alle 18 a alle 20.30. Gioca anche la Serie C NOW con due turni “festivi”: il 22 e 23 dicembre in campo per la 19^giornata, il 6 e il 7 gennaio il 20° turno.

con due turni “festivi”: il in campo per la 19^giornata, il il 20° turno. E ancora, il calcio internazionale è da sempre protagonista dei giorni delle Feste. A partire dalla Premier League che festeggerà il Natale in anticipo: il 23 dicembre, alle 18.30, la sfida tra Liverpool e Arsenal. Poi il tradizionale turno del Boxing Day inglese, quest’anno con le partite del 26, 27 e 28 dicembre, che culminerà con Brighton-Tottenham, giovedì 28 alle 20.30. Avvincenti anche le sfide a cavallo di Capodanno: si gioca il 30 e 31 dicembre (alle 15 c’è il derby Fulham-Arsenal), il 1° (alle 21 Liverpool-Newcastle) e il 2 gennaio. La Bundesliga chiude il 2023 il 19 e 20 dicembre: spicca alle 20.30 di sabato 20, Wolfsburg-Bayern. Anche la Ligue 1 festeggia il Natale il 20 dicembre, con un interessante PSG-Metz in calendario alle 21.

Il basket su Sky, dalle Coppe Europee all'NBA Particolarmente ricco anche il programma del basket su Sky e NOW, grazie alle Coppe Europee e alla NBA. Da questa parte dell’oceano sono previsti ben cinque turni di Eurolega e due di Eurocup. In Eurolega, la Virtus Bologna affronterà Olympiacos ( 19 dicembre alle 20.30), Valencia ( 21 dicembre alle 20.30), Partizan ( 28 dicembre alle 18.30), Bayern ( 3 gennaio alle 20.30) e Alba ( 5 gennaio alle 20). Milano invece se la vedrà con Villeurbanne ( 20 dicembre alle 20.30), Panathinaikos ( 22 dicembre alle 20.45), Baskonia ( 28 dicembre alle 20.30), Olympiacos (2 gennaio alle 20.15) e Bayern ( 5 gennaio alle 20.30).

affronterà ( alle 20.30), ( alle 20.30), ( alle 18.30), ( alle 20.30) e ( alle 20). invece se la vedrà con ( alle 20.30), ( alle 20.45), ( alle 20.30), (2 gennaio alle 20.15) e ( alle 20.30). In Eurocup, Trento giocherà contro Gran Canaria ( 19 dicembre alle 21) e Lietkabelis ( 27 dicembre alle 20) mentre Venezia affronterà Hapoel ( 20 dicembre alle 19) e Badalona ( 26 dicembre alle 20.15).

giocherà contro ( alle 21) e ( alle 20) mentre affronterà ( alle 19) e ( alle 20.15). L’agenda della NBA è piena di appuntamenti: durante le festività natalizie si giocherà ogni giorno e le partite principali saranno live su Sky e in streaming su NOW. Domenica 23 in campo New York-Milwaukee alle 18.30 e LA Clippers-Boston alle 21.30. Poi l’attesissimo NBA Xmas Day con cinque spettacolari sfide, una dopo l’altra, il 25 dicembre : si parte alle 18 con New York-Milwaukee , poi Denver-Golden State alle 20.30, LA Lakers-Boston alle 23, Miami-Philadelphia alle 2 e Phoenix-Dallas alle 4.30. Anche per l’ultimo weekend del 2023 si prepara uno spettacolo di alto livello: Utah-Miami sabato 30 dicembre alle 23, Washington-Atlanta domenica 31 alle 21.

Tra Natale e Capodanno, sempre in campo Tre sfide del massimo campionato femminile di pallavolo riscalderanno le giornate festive: sabato 23 alle 20.30 Casalmaggiore-Chieri , martedì 26 alle 17 Novara-Chieri e domenica 7 gennaio alle 19.30 Milano-Trentino .

riscalderanno le giornate festive: alle 20.30 , alle 17 e alle 19.30 . Programma intenso per il rugby , con lo United Rugby Championship che offre il doppio appuntamento con il derby italiano: sabato 23 alle 14 Parma-Benetton , sabato 30 il ritorno Benetton-Parma alle 14.30. Si gioca anche il 26 dicembre ( Munster-Leinster alle 20.35) e il 6 gennaio ( Sharks-Lions alle 16).

alle 16). Dicembre è anche il mese della fase finale dei Campionati mondiali femminili di pallamano , in programma in Scandinavia. Su Sky e in streaming su NOW venerdì 15 e domenica 17 trasmetteremo le semifinali e la finalissima della manifestazione.

Dal 5 gennaio appuntamento con "Calciomercato-L'Originale" Un grande classico dell’inverno, tradizionale e immancabile appuntamento da più di venti anni: dal 5 gennaio torna “Calciomercato -L’Originale”, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. Tante le novità, a partire dalla nuova canzone di questa edizione, Mi trasformerò, una melodia dedicata alla potenza del calcio che attraversa il tempo e costruisce un'eterna illusione che alimenta le speranze. Scritta, come da tradizione, da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, è stata realizzata magistralmente insieme all’orchestra di quaranta elementi del Conservatorio Statale di Musica de L’Aquila “Alfredo Casella”, diretta dal maestro Gabriele Bonolis. Conservatorio con cui “Calciomercato - L’Originale” quest’anno ha deciso di mettere a disposizione degli studenti una borsa di studio dedicata allo studio della musica. Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli - racconta attraverso il suo ormai rodato studio itinerante le trattative del mercato invernale, in un format che va oltre la semplice cronaca degli affari tra i club mixando generi, opinioni e musica in un ensemble che lo ha sempre reso distintivo e riconoscibile. Sera dopo sera, fino al 31 gennaio, giornalisti e volti noti della tv e dello sport si alterneranno all’interno dello studio on the road che, quest’anno, visiterà alcune regioni d’Italia: si parte da Friuli Venezia Giulia, a Tarvisio, dall’8 al 12 gennaio, per poi fare tappa in Trentino, dal 22 al 26 gennaio.

Tutti gli speciali delle Feste di Sky Sport Sky Sport regalerà emozioni senza fine durante tutte le feste anche grazie a una lunga sequenza di speciali con storie, imprese e sfide vissute nell’anno che sta per concludersi (anche on demand). Due e quattro ruote: gli appuntamenti da non perdere A partire dalle due ruote su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con i review della stagione 2023 della top class, appena conclusa con il successo tricolore del ducatista Pecco Bagnaia, oltre a quelle di Moto2, Moto3 e Superbike. E ancora, le produzioni originali sulle grandi storie del motociclismo di quest’anno, come Nuvola Rossa again!, dedicato al campione del mondo della MotoGP e nel quale viene raccontata tutta la sua stagione; la Superbike, con un'intervista esclusiva al campione del mondo Alvaro Bautista; Stoner, io la penso così, una lunga chiacchierata con Casey Stoner in cui si affrontano molti aspetti della MotoGP di oggi e dei piloti che partecipano al campionato; Social Media Rider, World Champions e Paddock Life – Best of 2023, realizzati da Rosario Triolo con un occhio di riguardo al mondo social dei campioni del Motomondiale e alla vita del paddock della Moto2 e Moto3. Da non perdere anche gli appuntamenti con gli speciali della Formula 1 in onda su Sky Sport F1 e in streaming su NOW: tra questi, Giochi di squadra, con i due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz che si mettono in gioco rispondendo a una serie di quiz insieme a Federica Masolin e Davide Valsecchi; 4 amici al box, una chiacchierata tra addetti ai lavori per fare un bilancio del 2023 e analizzare il momento della F1 con Günther Steiner, Mario Isola, Roberto Chinchero e Giorgio Piola; e ancora, Un anno al Max, l’intervista a Max Verstappen realizzata da Sky Sport dopo il titolo mondiale.

Tennis, Ryder Cup di golf e atletica leggera Il 2023 è un anno da ricordare anche per tutte le altre discipline che hanno reso preziosa e ricca la Casa dello Sport. A partire dal tennis, che ha vissuto una stagione indimenticabile. Oltre agli speciali su Jannik Sinner, sul trionfo dell’Italia in Coppa Davis e il tradizionale Un anno di tennis, su Sky e NOW sarà possibile rivivere l’edizione del torneo più prestigioso con Il Film di Wimbledon 2023, culminata con l’esaltante vittoria di Carlos Alcaraz. Un altro speciale racconterà un evento ospitato per la prima volta dall’Italia: la Ryder Cup, la sfida golfistica tra i campioni statunitensi e quelli europei e vinta, nell’edizione del 2023, proprio dal Team Europe a Roma. Infine, non mancherà lo speciale dedicato all’anno della grande atletica leggera, con il meglio della Diamond League e dei campionati mondiali di Budapest.