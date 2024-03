i candidati

Ecco i candidati dei Laureus Awards 2024, suddivisi in sette diverse categorie. Dominatore assoluto a Parigi lo scorso anno, Lionel Messi è nuovamente in lista per “Sportivo dell’anno”. Si contenderà il titolo, fra altri, Erling Haaland. A rappresentare l’Italia il nuotatore paralimpico Simone Barlaam e il progetto “Obiettivo Napoli” per le sue finalità sociali. La premiazione quest'anno si terrà il 22 aprile a Madrid LAUREUS AWARDS 2024, DEL PIERO 'A CERTI LIVELLI, TUTTI VINCITORI'. VIDEO