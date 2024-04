Il calcio si conferma al 1° posto nella classifica degli sport più seguiti in Italia, secondo una ricerca di Demos riportata da La Repubblica. Grande crescita per il tennis, che ha quasi raddoppiato il numero degli appassionati rispetto al 2016, grazie anche al trionfo azzurro in Coppa Davis e alle vittorie di Sinner e compagni nei principali tornei. Stabile al 3° posto la Formula 1, la MotoGP è al 7° posto. Di seguito la percentuale dei tifosi appassionati per ogni sport

