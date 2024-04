Questa sera, lunedì 22 aprile, a partire dalle 20.00 i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, in programma a Madrid, presso lo storico Palacio de Cibeles. La cerimonia di premiazione sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. A partire dalle 19.00 incursioni live sul red carpet con Sky Sport 24

