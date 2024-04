Bolt ai Laureus 2024: la premiazione LIVE su Sky

Manca ormai poco all'appuntamento di lunedì 22 aprile per i Laureus World Sports Awards e si completa la lista delle stelle dello sport che saranno presenti a Madrid. Ultima conferma, non per importanza, quella dell'olimpionico Usain Bolt. La cerimonia sarà in diretta a partire dalle 20.00 su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

