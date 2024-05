Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano sono in corso gli "Sky Inclusion Days", l'evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità. Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per partecipare all’evento e seguire i dibattiti dal vivo, sono disponibili su inclusiondays.sky.it.

Tra gli sportivi hanno partecipato Alessandro Ossola, atleta paralimpico e testimonial Sky per l’inclusione, protagonista del panel “L’obiettivo della vita”,

Franco Baresi e Javier Zanetti con il panel “San Siro per tutti”, il progetto che consente alle persone con disabilità visiva di vivere le emozioni delle partite di calcio allo stadio Meazza di Milano.

Franco Baresi: "Non dobbiamo dimenticare chi è meno fortunato"

"Il Milan è molto impegnato nel progetto dedicato agli ipovedenti e ai non vedenti- le parole di Franco Baresi, Vice Presidente Onorario del Milan-un progetto molto importante che portiamo avanti da diversi anni. Siamo stati pionieri - poi tante squadre ci hanno seguito con la loro sensibilità - nel dare la possibilità di far vivere un’esperienza unica ed emozionale. Abbiamo un grande servizio, grazie ai ragazzi che si occupano all’audiodescrizione, per far vivere la partita in ogni situazione: dall’atmosfera del prepartita, al gol, al postpartita. Abbiamo centinaia di ragazzi che vivono e fanno parte del grande progetto “San Siro per tutti”, perché tutti noi dobbiamo pensare a quanto siamo fortunati e quanto possiamo dare a chi è meno fortunato. L’inclusione è accettare chi è più fragile e dare a chi è più fragile tutti i diritti e le opportunità. Lo sport supporta l’integrazione perché aiuta a far sentire importanti come gli altri, tutti dobbiamo impegnarci in questo, contro ogni forma di discriminazione, con il nostro esempio per fare il necessario per far sentire partecipi le persone in difficoltà. Questa è una responsabilità: non dimenticare chi è stato meno fortunato. Ipovedenti e non vedenti sono un insegnamento per la loro forza mentale. Quello che loro danno è un esempio. Il ricordo di una partita speciale per me? Napoli-Milan del 1988 e Milan-Real Madrid del 1989 per le emozioni che abbiamo vissuto".

Zanetti: "L'inclusione fa parte del calcio, possiamo fare ancora di più"

"L’inclusione è una cosa importantissima. Dare la possibilità di vivere l’esperienza, di far sentire il sentimento per una partita di calcio è molto importante per noi. Lo facciamo volentieri -le parole del Vice Presidente dell'Inter Javier Zanetti- perché diventa un sentimento unico. L’inclusione fa parte del calcio e attraverso il calcio possiamo fare tantissime cose positive come queste. Sono valori che si devono trasmettere, e l’inclusione è uno dei valori dell’Inter fin dalla sua nascita. Vogliamo continuare a trasmetterlo. Abbiamo vissuto esperienze che ci hanno toccato tantissimo grazie alle quali, attraverso il nostro vivere, cerchiamo di restituire qualcosa: poter rendere una cosa unica, tutti insieme. Così può migliorare non solo il calcio ma il mondo intero, perché tutti dobbiamo essere coinvolti contro questo tipo di problematiche. L’inclusione nel calcio è a buon punto, ma bisogna fare ancora di più. Fa enorme piacere vedere che non solo il calcio va in questa direzione, perché non è solo il calcio ma è lo sport che deve trasmettere questi valori. Lo sport ci rende unici e anche tutti uguali, quindi bisogna continuare a promuovere questi valori fondamentali per ognuno di noi. I veri esempi sono loro, e noi non ci dobbiamo fermare. Il ricordo di una partita importante? La finale di Madrid. Riascoltare quella telecronaca mi trasmette tantissima emozione, qualcosa di straordinario".