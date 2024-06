Le grandi storie di sport da non perdere su Sky

Film, documentari, biopic, docu-serie e poi le produzioni originali Sky Sport. Le più belle storie di sport da non perdere su Sky Cinema, Sky Atlantic, Sky Documentaries e su Sky Sport. Tutte disponibili on demand

Su Sky tante storie di sport da vivere al massimo. I grandi film che raccontano le gesta di sportivi straordinari, come Zlatan, biopic sulla vita di Ibrahimović, e Ferrari, sulla carismatica figura del Drake. Le grandi serie come Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers, serie Sky Exclusive firmata HBO, che racconta gli anni in cui nacque il mito dei Los Angeles Lakers, e Il Grande Gioco, produzione Sky Original che racconta il dietro le quinte del calciomercato. E ancora: i documentari come McEnroe, un tuffo nella carriera e nella psicologia del grande campione di tennis; Lancia - La leggenda del rally, docuserie Sky Original che ripercorre l'avventura del Reparto Corse della storica casa automobilistica; Shaq, docuserie Sky Exclusive realizzata da HBO sulla vita del grande campione NBA; Una squadra, docuserie Sky Original che racconta l’epopea della nazionale italiana di tennis che vinse la Coppa Davis nel '76.