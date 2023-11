Dal 16 dicembre, su Sky e in streaming su NOW , il documentario "Ljubo, l’uomo salvato dal tennis", produzione originale Sky Sport che tratteggia l’incredibile storia umana e sportiva di Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e allenatore di Roger Federer

"Ljubo, l’uomo salvato dal tennis" è la nuova produzione originale Sky Sport- in collaborazione con Intesa Sanpaolo- in onda dal 16 dicembre sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Più di 30 anni dopo, Ljubicic torna con Sky Sport a Banja Luka, la cittadina da cui nel 1993 era fuggito a causa della guerra nell’ex Jugoslavia. Numerose le testimonianze raccolte nelle interviste di Stefano Meloccaro, oltre alla partecipazione straordinaria ed esclusiva di Roger Federer. Lo speciale è curato da Giuseppe Marzo e montato da Flavio Chioda, si avvale delle ricerche di Giorgia Mecca e della produzione di Chiara Telleschi.