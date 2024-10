Non sarà un martedì come gli altri su Sky quello che è appena cominciato. Tantissimi gli appuntamenti sportivi che potrete seguire in diretta sui nostri canali. Dalla semifinale del torneo di Pechino tra Sinner e Bu (anticipata da quella tra Alcaraz e Medvedev) alla regate 7 e 8 che opporranno per la finale di Louis Vuitton Cup ancora Luna Rossa e Ineos britannia. E scatta la seconda giornata della nuova Champions League, con due italiane in campo stasera: il Milan affronta in trasferta il Bayer Leverkusen, l'Inter ospita la Stella Rossa.



Di seguito orari e canali per non perdere nulla di questa straordinaria giornata su Sky!