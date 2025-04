Sta per iniziare un weekend dalle grande emozioni. Non solo calcio, ma Formula Uno, MotoGP, gli atti finali del Masters 1000 di Monte-Carlo e ancora i campioni dell'NBA e del grande golf. E abbiamo ancora negli occhi le grandi imprese vissute in settimana. La guida per non perdere nemmeno un evento, ovviamente da seguire live sui canali Sky Sport!

Ok, veniamo da una settimana di esplosioni improvvise con l’Inter che espugna la roccaforte tedesca. Il Real… davvero poco reale. E se Re Carlo – non Ancelotti- ci è parso più italiano che mai… parliamo di Carlo d’Inghilterra, in visita in Italia in questi giorni. L’argomento ‘corona’ ci porta dritti a Monte-Carlo. Sulla terra rossa, roccaforte del nostro tricolore e cuore pulsante del tennis romantico. Tra mare e terra, aspettando Sinner a Roma, c’è aria di sorprese. Terra rossa chiama… rosso. Che sia quello del Milan impegnato nell’anticipo contro l’Udinese, all’ultima chance di rimanere attaccato al treno Europa, oppure il rosso Ferrari in Bahrain o, perché no, una nuvola rossa sul circuito di Losail. Una cosa è certa: è già tempo di riaccendere i motori. Dal rosso al verde, quello del grande golf e della giacca più ambita per ogni golfista. Il Masters ad Augusta, si sa, va a braccetto con la storia. E, a proposito di storia, certi tabù, a volte, arriva il momento di sfatarli. Le ragazze dell’Italrugby femminile cercano quella che sarebbe la prima vittoria nel torneo in Scozia, all’Hive Stadium di Edimburgo. Ok, calma. Perché se è vero che la notte è giovane, ci sarà bisogno di energie per affrontare la fine della regular season: NBA 360, 15 gare, 5 ore di diretta sotto canestro, e in ballo da definire la griglia dei playoff. Insomma, una notte da occhiaie assicurate. E occhiate interessate. Come per la grande e attesa sfida tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, der Klassiker. Inutile dire che qualcuno dalle nostre parti osserverà con discreta attenzione…Non si sa mai. La Champions non aspetta, noi invece aspettiamoci di tutto.