Ultimo atto del weekend di MotoGP in Qatar, con i piloti che alle 19 scenderanno in pista per la gara lunga (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Marc Marquez, vincitore della Sprint Race e di nuovo leader del Mondiale, scatterà dalla pole position davanti a suo fratello Alex e a Quartararo. Costretto a una gara in rimonta dall'11^ casella Pecco Bagnaia, caduto nelle qualifiche e 8° nella baby-race di ieri. In Moto3 vittoria di Piqueras, in Moto2 trionfo di Canet

LA GRIGLIA DI PARTENZA