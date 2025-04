''Per il funerale del Papa si attendono tre le 200 e le 250mila persone. Si prevede che arriveranno a distribuirsi in via della Conciliazione, piazza Pia, Castel Sant'Angelo. Nel corso del comitato operativo abbiamo valutato la disponibilità di ambulanze e quindi potenziato i posti medici. Già da mercoledì a supporto della sanità regionale ci saranno 250 sanitari in più dalle associazioni di volontariato, che si aggiungono ai 2500 volontari della Protezione civile che saranno in campo nella zona. Tutto personale che sarà in ausilio e supporto ai fedeli che si metteranno in fila''. Sono le parole del capo della Protezione civile Fabio Ciciliano riportate dall'Adnkronos. A Ciciliano il Consiglio dei ministri ha conferito ieri l'incarico di commissario per l'organizzazione e la gestione delle esequie di Papa Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.