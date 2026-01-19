E' morto Valentino Garavani: il grande stilista aveva 93 annilutto
Il mondo della moda piange Valentino, l'ultima grande icona del settore in Italia. Valentino Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, nato a Voghera, l'11 maggio 1932, fu il creatore dell'omonimo marchio che amava il lusso. Si è spento a Roma, città dove aveva lasciato il cuore, pur scegliendo Parigi per sfilare. La camera ardente sarà allestita mercoledì e giovedì, dalle 11 alle 18 in piazza Mignanelli, storica sede della maison; i funerali venerdì alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
Lutto nel mondo della moda italiana. E' morto infatti a 93 anni Valentino Garavani. Uno dei rapppresentanti di spicco della moda italiana nel mondo. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio famoso in tutto il mondo, è scomparso a Roma, nella sua casa sull'Appia Antica. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, socio co-fondatore della maison. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà invece venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica a Roma
Basket, Olimpiadi e nazionale: i look Armani
È morto all'età di 91 anni Giorgio Armani, ma la sua eredità vivrà sempre nel suo stile e nei suoi look, tantissimi negli anni applicati al mondo sportivo. Nel 2021 vestì l'Italia di Mancini campione d'Europa, tornando 'in nazionale' dopo il Mondiale del 1994. È dal 2012 che Armani veste la spedizione azzurra alle olimpiadi e lo farò anche a Milano-Cortina. E poi il suo basket, la nazionale inglese di Beckham del 2006, il Chelsea di Vialli e Zola del 2000 È MORTO GIORGIO ARMANI: NEWS E REAZIONI