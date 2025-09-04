Basket, Olimpiadi, calcio e nazionali: i look Armani nello sport

È morto all'età di 91 anni Giorgio Armani, ma la sua eredità vivrà sempre nel suo stile e nei suoi look, tantissimi negli anni applicati al mondo sportivo. Nel 2021 vestì l'Italia di Mancini campione d'Europa, tornando "in nazionale" dopo il Mondiale del 1994. È dal 2012 che Armani veste la spedizione azzurra alle olimpiadi e lo farò anche a Milano-Cortina. E poi il suo basket, la nazionale inglese di Beckham del 2006, il Chelsea di Vialli e Zola del 2000

