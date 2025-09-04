Basket, Olimpiadi, calcio e nazionali: i look Armani nello sport
È morto all'età di 91 anni Giorgio Armani, ma la sua eredità vivrà sempre nel suo stile e nei suoi look, tantissimi negli anni applicati al mondo sportivo. Nel 2021 vestì l'Italia di Mancini campione d'Europa, tornando "in nazionale" dopo il Mondiale del 1994. È dal 2012 che Armani veste la spedizione azzurra alle olimpiadi e lo farò anche a Milano-Cortina. E poi il suo basket, la nazionale inglese di Beckham del 2006, il Chelsea di Vialli e Zola del 2000
- Lo scorso maggio gli atleti dell'Italia Team e dell'Italia Paralympic Team hanno sfilato con le nuove divise EA7 Emporio Armani per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Ma il legame Armani-sport è storico.
- Più di dieci anni, sempre insieme. E' infatti dalle Olimpiadi di Londra 2012 che Giorgio Armani veste l'Italia: "Con lui alle Olimpiadi vincevamo sempre noi in eleganza, è stato un gigante" - ha infatti ricordato Malagò a Sky Sport
- RIO 2016
- Non solo Giochi estivi: qui Innerhofer con divisa Armani dopo le due medaglie di Soci 2014.
- TOKYO 2021
- PARIGI 2024
- E poi ovviamente l'Armani, la squadra che per anni ha portato il suo nome. Prima sponsor, poi proprietario: da vent'anni era lui a vestire la squadra, dentro e fuori dal parquet
- Lo stilista già in occasione dei Mondiali 1994 aveva disegnato il look dell’Italia.
- FA Cup, finale del 2000: il Chelsea di Vialli e Zola vinse 1-0 contro l'Aston Villa: prima della partita i blues si presentarono con questa divisa firmata Armani. La partnership col Chelsea era poi tornata più volte negli anni successivi
- L'icona della moda con l'icona della moda nel calcio: Armani firmò le divise della nazionale inglese del 2006.
- Nel 2022 Armani firmò anche la divisa formale delle azzurre, con un completo Emporio Armani.
- Qui la nuova maglia 2025/26, ma è dalla stagione 2021/22 che firma le divise azzurre.
- Con Armani come look il Napoli ha vinto due scudetti.
- Solo poche settimane fa l'annuncio della firma del guardaroba formale della Juventus.
- Una partensrhip che ha portato alle realizzazione di una selezione di abiti pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027.