Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Basket, Olimpiadi, calcio e nazionali: i look Armani nello sport

foto fotogallery
26 foto

È morto all'età di 91 anni Giorgio Armani, ma la sua eredità vivrà sempre nel suo stile e nei suoi look, tantissimi negli anni applicati al mondo sportivo. Nel 2021 vestì l'Italia di Mancini campione d'Europa, tornando "in nazionale" dopo il Mondiale del 1994. È dal 2012 che Armani veste la spedizione azzurra alle olimpiadi e lo farò anche a Milano-Cortina. E poi il suo basket, la nazionale inglese di Beckham del 2006, il Chelsea di Vialli e Zola del 2000

È MORTO GIORGIO ARMANI: NEWS E REAZIONI

Calcio: altre fotogallery

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza