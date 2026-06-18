Franco Bragagna torna con nuvo vodcast su Sky Sport

Il Podio di Franco Bragagna torna per l’estate di Sky Sport: sarà un vodcast settimanale dedicato ai temi più caldi dello sport. La prima puntata è disponibile da domani su skysport.it, YouTube e sulle principali piattaforme di streaming

Dopo il successo dell’esordio durante l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026, torna su Sky Sport “Il Podio di Franco Bragagna”. Il vodcast, con cadenza settimanale, vedrà Bragagna dialogare con i volti di Sky Sport e approfondire gli argomenti in trend, le storie e i protagonisti di questa incredibile estate di sport. Disponibile da venerdì 19 giugno, su skysport.it, sul canale YouTube di Sky Sport e sulle principali piattaforme di streaming, mentre gli altri appuntamenti seguiranno ogni giovedì.

Prima puntata tra calcio, tennis e Formula 1 Nella prima puntata si parlerà di Formula 1 e del duello mondiale fra Kimi Antonelli e Lewis Hamilton: il giovane talento italiano contro la Ferrari del mito inglese. Una sfida che divide il pubblico di appassionati e che rimette prepotentemente al centro della Formula 1 di oggi l’aspetto emotivo rispetto al fattore tecnologico. Poi spazio al calcio, con uno sguardo alle prime tendenze che arrivano dal Mondiale in corso in America, Messico e Canada. E infine sul ritorno per eccellenza: quello di Serena e Venus Williams, le sorelle più vincenti del tennis, di nuovo insieme e in campo a Wimbledon a 10 anni della sesta e ultima affermazione nel torneo di doppio femminile. Leggi anche Serena: "Il doppio con Venus grazie a mia figlia"