Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Franco Bragagna torna con nuvo vodcast su Sky Sport

casa dello sport

Il Podio di Franco Bragagna torna per l’estate di Sky Sport: sarà un vodcast settimanale dedicato ai temi più caldi dello sport. La prima puntata è disponibile da domani su skysport.it, YouTube e sulle principali piattaforme di streaming

Dopo il successo dell’esordio durante l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026, torna su Sky SportIl Podio di Franco Bragagna”. Il vodcast, con cadenza settimanale, vedrà Bragagna dialogare con i volti di Sky Sport e approfondire gli argomenti in trend, le storie e i protagonisti di questa incredibile estate di sport. Disponibile da venerdì 19 giugno, su skysport.it, sul canale YouTube di Sky Sport e sulle principali piattaforme di streaming, mentre gli altri appuntamenti seguiranno ogni giovedì. 

Prima puntata tra calcio, tennis e Formula 1

Nella prima puntata si parlerà di Formula 1 e del duello mondiale fra Kimi Antonelli e Lewis Hamilton: il giovane talento italiano contro la Ferrari del mito inglese. Una sfida che divide il pubblico di appassionati e che rimette prepotentemente al centro della Formula 1 di oggi l’aspetto emotivo rispetto al fattore tecnologico. Poi spazio al calcio, con uno sguardo alle prime tendenze che arrivano dal Mondiale in corso in America, Messico e Canada. E infine sul ritorno per eccellenza: quello di Serena e Venus Williams, le sorelle più vincenti del tennis, di nuovo insieme e in campo a Wimbledon a 10 anni della sesta e ultima affermazione nel torneo di doppio femminile. 

Leggi anche

Serena: "Il doppio con Venus grazie a mia figlia"

La lunga estate di Sky Sport: tutti gli eventi

Appuntamenti imperdibili per l’estate della Casa dello Sport, da vivere live su Sky e in streaming su NOW, che oltre al tennis - con Wimbledon e gli US Open - la Formula 1 e la MotoGP, vedranno gli Europei di atletica e di nuoto, il nuovo Rugby Nations Championship, i Mondiali di basket femminile con l'Italia protagonista e l'Eurovolley, con le due squadre azzurre grandi favorite.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

ALTRE NEWS