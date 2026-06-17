Dieci anni. Tanto è passato dall'ultima volta che Serena e Venus Williams hanno giocato insieme a Wimbledon, conquistando il loro 14° Slam in doppio. Dal 2016 al 2026, adesso Serena e Venus faranno il loro ritorno ai Championships grazie a una wild card concessa dagli organizzatori. Il ritorno delle sorelle americane è nato da un'idea di Olympia, la figlia di Serena che ha svelato i retroscena dopo l'eliminazione a Berlino in coppia con Karolina Muchova: "Penso che sarà un’esperienza divertente - ha raccontato - Mia figlia Olympia mi ha suggerito di giocare il doppio con Venus a Wimbledon. Ha sempre ottime idee e mi ha detto: 'Mamma, dovresti giocare con Venus'. Era molto seria, ed è una bambina davvero intelligente. Ho pensato che fosse effettivamente una buona idea. Così le ho risposto: “Va bene, Olympia, vediamo se riusciamo a farlo accadere".

Leggi anche Wimbledon, wild-card: non c'è Berrettini (per ora)