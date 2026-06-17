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Wimbledon, Serena Williams in coppia con Venus: "Me lo ha chiesto mia figlia"

wimbledon

L'ex n. 1 al mondo ha svelato alcuni retroscena sulla scelta di giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus: "Me l'ha chiesto mia figlia Olympia, ho pensato che fosse effettivamente una buona idea"

LE WILD CARD DI WIMBLEDON

Dieci anni. Tanto è passato dall'ultima volta che Serena e Venus Williams hanno giocato insieme a Wimbledon, conquistando il loro 14° Slam in doppio. Dal 2016 al 2026, adesso Serena e Venus faranno il loro ritorno ai Championships grazie a una wild card concessa dagli organizzatori. Il ritorno delle sorelle americane è nato da un'idea di Olympia, la figlia di Serena che ha svelato i retroscena dopo l'eliminazione a Berlino in coppia con Karolina Muchova: "Penso che sarà un’esperienza divertente - ha raccontato - Mia figlia Olympia mi ha suggerito di giocare il doppio con Venus a Wimbledon. Ha sempre ottime idee e mi ha detto:  'Mamma, dovresti giocare con Venus'. Era molto seria, ed è una bambina davvero intelligente. Ho pensato che fosse effettivamente una buona idea. Così le ho risposto: “Va bene, Olympia, vediamo se riusciamo a farlo accadere".

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