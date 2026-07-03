Appuntamento lunedì 6 luglio con il format del canale all news che torna a Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Un’intera giornata da seguire in diretta su tutti i canali televisivi e sulle piattaforme digitali di Sky TG24. Protagonisti della politica, dell’economia, della cultura e della ricerca. Per lo sport, sul palco alle 16.40 ci sarà Boris Becker

Sky TG24 Live In torna a Milano per una nuova tappa del suo percorso itinerante tra le principali città italiane. Da anni, il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, porta l’informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane. Per l’intera giornata del 6 luglio, il Teatro Lirico Giorgio Gaber si trasformerà in un luogo di racconto e dialogo aperto che, a partire dalle 9.30 vedrà confrontarsi, con collegamenti, interviste e panel dal vivo, i protagonisti della politica, dell’economia, della cultura e della ricerca sui temi che attraversano l’attualità italiana e internazionale.

I temi del Live In di Milano Al centro dell’evento, le grandi trasformazioni del presente: lo scenario internazionale segnato dal confronto tra Stati Uniti e Iran, le conseguenze dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e gli equilibri geopolitici globali, con l’Europa chiamata a ridefinire il proprio ruolo in un contesto sempre più instabile e competitivo. Sul fronte nazionale, il dibattito si concentrerà sulle sfide che attendono la politica italiana in vista delle prossime elezioni. Dalla tenuta della maggioranza guidata da Giorgia Meloni, alle nuove dinamiche interne al centrodestra, fino alle strategie del centrosinistra: le prospettive del “campo largo” e il tema della selezione della leadership attraverso possibili primarie. Un confronto che attraversa questioni centrali come le riforme istituzionali, la politica estera, la sicurezza, l’immigrazione e la competitività del sistema Paese. Uno spazio importante sarà dedicato alle sfide dell’economia e del mercato del lavoro, tra crescita, innovazione e transizione industriale, insieme al ruolo sempre più centrale della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi e decisionali. Spazio anche alle grandi trasformazioni sociali contemporanee, dal benessere psicologico alle nuove generazioni, fino al rapporto tra informazione, cultura e innovazione in un ecosistema sempre più digitale.

Tra gli ospiti sportivi c'è Boris Becker Tra i nuovi ospiti che prenderanno parte all’evento: Guido Crosetto, ministro della Difesa; Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico; Matteo Renzi, leader di Italia Viva; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL; Boris Becker, leggenda del tennis mondiale; Emma Marcegaglia, presidente e Ad Marcegaglia Holding; Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani Università Cattolica; Carlo Bonomi, Presidente Fiera Milano SpA; Tommaso Sacchi, assessore alla cultura; Matteo Forte, direttore Teatro Lirico Giorgio Gaber; Enrico Postacchini, delegato Confcommercio al commercio; Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali; Barbara Terenghi, direttrice sostenibilità di Edison; Gabriella Greison, fisica e narratrice di meccanica quantistica; Walter Riviera, esperto di AI e Chief AI officer di AI wonder; Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale; Claudia Sorlini, Vicepresidente di Fondazione Cariplo; Bruce Holsinger, autore; Lorenzo Pregliasco, YouTrend; Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico e formatore; Valeria Verdolini responsabile di Antigone Lombardia; Damiano Rizzi, psicologo; Serena Mazzini, esperta gaming; Irene Roggero mamma di Rossella Ugues.

Le voci della politica, dell’economia, cultura e tanto altro Questi nomi si aggiungono agli ospiti già annunciati: Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno; Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle; Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica; Beppe Sala, sindaco di Milano; Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia; Gabriele Fava, presidente INPS; Stefania Andreoli, psicoterapeuta; Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi; Bill Browder, imprenditore e autore; Alberto Ricceri, psicologo e psicoterapeuta; Anna Maria Tarantola, vicepresidente Fondazione Giulia Cecchettin; Lawrence Wright, premio Pulitzer e staff writer del New Yorker.