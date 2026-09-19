Il Papa ha ricevuto in Vaticano gli atleti di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per le persone con disabilità, soprattutto intellettive. "Anch'io amo molto lo sport, e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici; inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale, e prima di tutto nel vissuto degli atleti", ha detto Leone XIV. "Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente e con fatica, e poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra, coraggio. Voi fate tutto questo - ha proseguito il Papa -, e ne mostrate la bellezza in modo veramente speciale, a chi partecipa e assiste alle gare e a chi vi conosce e vi incontra". "Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita; di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace", ha concluso il Pontefice.