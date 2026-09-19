Papa Leone XIV agli sportivi: "Mostrate al mondo che la condivisione porta pace"il messaggio
Le parole del Pontefice che ha ricevuto in Vaticano una delegazione di Special Olympics, la più grande organizzazione mondiale per le persone con disabilità. “Amo anche io lo sport, educa a valori nobili” le parole di Papa Leone XIV che ha invitato gli atleti a mostrare al mondo che “la condivisione porta pace”
Il Papa ha ricevuto in Vaticano gli atleti di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per le persone con disabilità, soprattutto intellettive. "Anch'io amo molto lo sport, e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici; inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale, e prima di tutto nel vissuto degli atleti", ha detto Leone XIV. "Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente e con fatica, e poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra, coraggio. Voi fate tutto questo - ha proseguito il Papa -, e ne mostrate la bellezza in modo veramente speciale, a chi partecipa e assiste alle gare e a chi vi conosce e vi incontra". "Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita; di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace", ha concluso il Pontefice.